Che Sabrent abbia rivoluzionato il mondo degli SSD NVMe non è certo un mistero, con tutti i vari competitor che si sono ritrovati a dover fronteggiare un piccolo gigante capace di sfornare prodotti enthusiast ad ogni fascia di prezzo e per ogni necessità.

Sabrent, infatti, è stata la prima azienda a lanciare un SSD NVMe da 8 TB (il Rocket Q 8 TB di cui abbiamo recensito i tagli da 2 TB e 4 TB), e la prima azienda a lanciare un SSD NVMe PCIe 4.0 da 4 TB (il Rocket Q4 da 4 TB di cui abbiamo recensito il taglio da 2 TB), e come se non bastasse anche la prima azienda a lanciare un SSD basato su controller Phison E18 (PS5018-E18), il primo capace di velocità di lettura e scrittura di circa 7 GB/s ad essere immesso sul mercato.

Proprio sull’E18, si basa la linea Rocket 4 Plus della casa Californiana, di cui abbiamo precedentemente recensito i modelli da 1 TB e da 2 TB. Come anticipato nella recensione di quest’ultimo, eccoci quindi alle prese con la versione più capiente (e performante) dell’SSD di Sabrent: il Rocket 4 Plus da 4 TB.

Con velocità dichiarate di 7 GB/s in lettura e 6.8 GB/s in scrittura, il drive oggi recensito si configura come una delle soluzioni più veloci (almeno lato consumer) attualmente presenti sul mercato, unendo le performance ad una capacità decisamente fuori dal comune per un SSD. Il Phison PS5018-E18 è accompagnato dalle sempreverdi Micron B27 (in attesa che le B47R vengano diffuse su scala più larga), insieme ad una grossa cache DDR4 da 2 GB.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo quindi alla recensione completa di questo SSD esagerato in ogni modo possibile.