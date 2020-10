Se non per le nostre già numerose recensioni, conoscerete Sabrent per i suoi SSD offerti a prezzi stracciati in eventi come gli Amazon Prime Days, il Black Friday o il Cyber Monday, con costi/GB irrisori e tanta capacità. Proprio sul fronte degli SSD più “economici” nella fascia alta del mercato, i Rocket Q si sono sempre distinti egregiamente grazie all’adozione delle NAND QLC, da cui trae il nome questa lineup di drive a stato solido.

Come già analizzato nella nostra recensione del Sabrent Rocket Q da 2 TB di alcune settimane fa, questa serie di drive promette davvero bene sul piano delle prestazioni, e non risente (almeno nella capacità da noi testata) della ridotta longevità delle celle a quattro bit. Dopo aver quindi testato la capacità da 2 Terabytes, oggi sul banco di prova vediamo invece la versione dalla capienza di ben 4 Terabytes, che metteremo sotto stress con la nostra suite di test completa.

Senza soffermarci in ulteriori chiacchiere, ecco la nostra recensione. Buona lettura.