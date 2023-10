CORSAIR introduce sul mercato la più evoluta linea di dissipatori All-in-One, compatibili con l’ecosistema di prodotti iCUE LINK: i dissipatori iCUE LINK LCD Series. Dotati di schermo LCD IPS da 2,1 pollici con display completamente personalizzabile, ventole CORSAIR QX con illuminazione RGB straordinaria e cablaggio nascosto, i dissipatori iCUE LINK LCD Series vantano un design unico. Inoltre, garantiscono solide prestazioni di raffreddamento grazie all’impiego di una piastra in rame a flusso ripartito in grado di assicurare anche alle CPU più esigenti un’ottima dissipazione del calore, assicurando un funzionamento ottimale anche alle CPU più esigenti.

I dissipatori all-in-one iCUE LINK H100i, H150i e H170i LCD sono disponibili con radiatori di 240 mm, 360 mm e 420 mm rispettivamente, per assicurare la compatibilità con una vasta gamma di sistemi. Grazie alla pasta termica pre-applicata di qualità e prestazioni superiori CORSAIR XTM70 ed alle staffe di montaggio che non richiedono utensili, i dissipatori iCUE LINK LCD Series possono essere installati in pochi minuti su tutti i socket più popolari, inclusi Intel LGA 1700, 1200, 115X e i socket AMD AM5 e AM4.

La tecnologia dell’ecosistema iCUE LINK, in attesa di brevetto ed in grado di collegare tutti i componenti tramite un unico cavo, dimostra come l’assemblaggio di un PC possa essere incredibilmente veloce e facile. Gli assemblatori potranno infatti collegare le ventole QX RGB incluse con il dissipatore a delle ventole aggiuntive in sequenza diretta, utilizzando il connettore universale iCUE LINK e gestire così tutti i dispositivi tramite un’unica porta presente sul controller iCUE LINK System Hub. Il risultato è un sistema più ordinato e con meno cavi (e meno tempo speso per il cable management) rispetto al passato.

Lo schermo LCD ultra-luminoso da 480×480 pixel posizionato sulla testata della pompa caratterizza ogni dissipatore della linea iCUE LINK LCD Series, e consente a tutti gli appassionati di esprimere la propria personalità in molteplici modi: ad esempio, riproducendo il logo del proprio team eSport preferito, delle GIF oppure dei meme sfruttando l’incredibile profondità Truecolor a 24 bit. Inoltre, grazie al peculiare design di tutti i dissipatori iCUE LINK, i cavi sono completamente nascosti, garantendo l’assemblaggio di un sistema dall’aspetto impeccabile.

Inoltre, è stato presentato anche l’attesissimo modulo schermo iCUE LINK AIO LCD, completamente autonomo, che consente a tutti gli utenti che dispongono già dei primi modelli di iCUE LINK di fare facilmente un upgrade del loro dissipatore, arricchendo così il proprio sistema con un accattivante display LCD. Tutti i dissipatori iCUE LINK rilasciati nel 2023 sono compatibili con il modulo schermo, inclusi i modelli iCUE LINK H170i RGB, iCUE LINK H150i RGB, iCUE LINK H115i RGB e iCUE LINK H100i RGB. È possibile installare il kit in pochi secondi direttamente sulla testata della pompa senza bisogno di utensili: basta allineare lo schermo ai connettori ed agganciarlo, così da poterlo poi personalizzare utilizzando il software iCUE. Al contrario, tutte le linee di dissipatori CORSAIR non compatibili con l’ecosistema iCUE LINK, inclusi i modelli PRO, ELITE ed ELITE CAPELLIX, non sono altresì compatibili con il nuovo modulo schermo iCUE LINK AIO LCD.

Disponibilità e prezzi

I dissipatori CORSAIR iCUE LINK H100i LCD, H150i LCD, H170i LCD e il modulo schermo iCUE LINK AIO LCD sono disponibili in preordine tramite il negozio online CORSAIR e saranno presto disponibili anche presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

I prodotti dispongono di una garanzia di sei anni, mentre il modulo schermo iCUE LINK AIO LCD è coperto da una garanzia di cinque anni. Inoltre, entrambi i prodotti sono supportati dalla rete di assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR, disponibili a livello internazionale.

Comunicato stampa.