AMD ha rilasciato la versione 24.1.1 del pacchetto driver Adrenalin. Si tratta di un importante aggiornamento in quanto aggiunge il supporto alla nuova scheda grafica AMD Radeon RX 7600 XT oltre ai nuovi giochi Like A Dragon: Infinite Wealth e Tekken 8. Tra le novità, troviamo finalmente la versione finale dell’AMD Fluid Motion Frames (AFMF), tecnologia che permette di aumentare gli FPS fino al 97% in qualsiasi gioco compatibile con DirectX 11 e DirectX 12. Oltre all’AFMF, i nuovi driver aggiungono il nuovo AMD Video Upscaling, l’AMD Smart Technology Tab, l’AMD Assistant e ulteriori migliorie per le funzionalità del sistema operativo.

La nuova tencnologia di generazione di frames, l’AFMF, supporta le schede grafiche delle serie AMD Radeon 700M, RX 6000 e RX 7000, sia nelle versioni desktop che nella versione mobile. AMD sostiene anche che AFMF preserva la qualità dell’immagine disabilitando dinamicamente la generazione di fotogrammi durante il movimento visivo veloce. AMD dichiara un aumento medio delle prestazioni fino al 97% su titoli selezionati in risoluzione 1080p con AFMF abilitato e FSR 2 impostato in modalità Qualità sulla scheda grafica Radeon RX 7600 XT, nonché un aumento fino al 103% con le stesse impostazioni in risoluzione 1440p.

L’AMD Video Upscaling, invece, usa un algoritmo video avanzato finalizzato a migliorare la qualità dell’immagine nella riproduzione video su GPU della serie Radeon RX 7000. Questa funzionalità può essere attivata nella scheda Grafica e utilizzata in applicazioni come Google Chrome, Microsoft Edge e Media Player, con supporto fino a 4K. Vengono introdotte inoltre altri miglioramenti video, tra cui il rilevamento del testo CAML (Content Adaptive Machine Learning) con supporto per giochi fino a 4K e ottimizzazioni per il supporto della codifica con codec AVC, HEVC e AV1 per una migliore qualità video.

L’AMD Smart Technology Tab vede la sua prima apparizione dentro il software Adrenalin, una suite di funzionalità ora disponibili in un’unica posizione, oltre all’ AMD Assistant, che abilita o disabilita automaticamente le funzionalità del software AMD in base a varie situazioni per migliorare le prestazioni o la durata della batteria. È stato introdotto anche il supporto per la pianificazione con accelerazione hardware per le GPU della serie Radeon RX 7600 su Windows 11 versione 22H2 e successive.

I driver più recenti includono anche diverse correzioni di bug, tra cui la risoluzione degli artefatti legati al fumo nero in Call of Duty: Modern Warfare III, il problema del lampeggiamento delle texture nere in Starfield su alcune schede grafiche AMD, compresa la Radeon RX 5600 XT, e altre correzioni relative alle metriche dell’API grafica in alcune applicazioni UWP, allo schermo grigio intermittente dopo l’aggiornamento del driver con alcuni monitor accoppiati a schede della serie Radeon RX 7000, al calo delle prestazioni con alcuni carichi di lavoro DirectML e altro ancora.