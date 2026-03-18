FSP, uno dei principali produttori di alimentatori al mondo, ha annunciato oggi la nuova serie MEGA GM di alimentatori completamente modulari, disponibili nei modelli da 850W, 1000W e 1200W. Progettata per gamer, creator e utenti con PC ad alte prestazioni, la serie MEGA GM combina qualità costruttiva premium, efficienza certificata Gold e piena compatibilità con i più recenti standard Intel ATX 3.1 e PCIe 5.1.

Efficienza Gold con certificazione Cybenetics A++

La serie MEGA GM è certificata sia 80 PLUS Gold sia Cybenetics Gold e A++, raggiungendo oltre il 90% di efficienza nei carichi tipici. Questa doppia certificazione garantisce minori perdite energetiche, una ridotta produzione di calore e un funzionamento più silenzioso in ogni condizione.

Pronto per le GPU di nuova generazione NVIDIA e AMD

Dotata di connettore nativo PCIe 12V-2×6, insieme a diversi connettori PCIe a 8 pin, la serie MEGA GM è pienamente compatibile con le più recenti schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 50 e AMD Radeon. Gli alimentatori supportano picchi di potenza fino al 200%, assicurando prestazioni stabili e affidabili anche durante sessioni di gioco intense o carichi di rendering pesanti.

Controllo avanzato dell’alimentazione con FSP MTLC

La serie integra la tecnologia proprietaria MTLC® (Micro Tolerance Load Control) di FSP, che consente una regolazione della tensione estremamente precisa entro ±1%, superando ampiamente i requisiti dello standard ATX 3.1.

Questa tecnologia garantisce una stabilità eccezionale per CPU e GPU, migliorando l’efficienza e prolungando la durata dei componenti.

Compatti e ultra silenziosi

Ogni unità è dotata di una ventola da 135 mm con cuscinetto FDB (Fluid Dynamic Bearing) e modalità Eco semi-passiva, capace di mantenere una rumorosità inferiore ai 15 dB(A) — certificata Cybenetics Lambda A++, uno dei più alti standard in ambito acustico.

La ventola rimane spenta sotto il 50% di carico e aumenta gradualmente la velocità solo quando necessario, garantendo un raffreddamento affidabile con il minimo rumore.

Con dimensioni di appena 150 × 150 × 86 mm, gli alimentatori MEGA GM si adattano facilmente anche a case compatti, senza compromettere potenza o stabilità.

Completamente modulari e sicuri

Il design completamente modulare con cavi facilita assemblaggi puliti e migliora il flusso d’aria interno.

Sono inoltre presenti protezioni complete: OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP, SIP e NLO, che salvaguardano il sistema da eventuali anomalie.

In aggiunta, il rivestimento protettivo esclusivo Off-Wet, Off-Dust e Off-Stain di FSP offre una maggiore resistenza a umidità, polvere e corrosione, garantendo affidabilità nel lungo periodo anche in ambienti difficili.

Prezzo e disponibilità

La serie FSP MEGA GM sarà disponibile a livello globale a partire da gennaio 2026 tramite distributori e rivenditori autorizzati.

Prezzi consigliati (MSRP, IVA inclusa):