Al termine della Stagione dell’Anniversario, ha inizio Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark. Disponibile dalle ore 2:00 dell’11 novembre, la Stagione 12 introduce un nuovo modo di giocare grazie a mappe e modalità notturne, oltre che a tanti nuovi contenuti, un nuovissimo Battle Pass, l’evento a tema Knights Divided e tanto altro. La Stagione 12: Going Dark include anche una nuova mappa multigiocatore chiamata “Hackney Yard”, proveniente da Call of Duty: Modern Warfare. Call of Duty: Mobile offrirà anche delle ottime promozioni per i giocatori in occasione del Black Friday e del Cyber Monday.

Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark sarà disponibile dalle 2:00 dell’11 novembre sia su Android che su iOS.

I nuovi principali contenuti sono: