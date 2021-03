Vede finalmente la luce, dopo parecchi rimandi nel lancio, la nuova serie di dissipatori low-cost di Noctua: la linea Redux.

Il primo dei dissipatori che riceve il trattamento “dimagrante” è l’NH-U12S, cooler a singola ventola e singola torre: le differenze con l’U12S tradizionale sono poche, ma importanti. Troviamo infatti solo 4 heatpipes (invece di 5), che tra l’altro non sono saldate alle alette a differenza dei dissipatori Noctua tradizionali, e la ventola NF-F12 PWM viene sostituita da una più veloce, ma più rumorosa, NF-P12 1700 PWM.

Il primo di tanti cooler “economici” dell’azienda del gufo austriaco porta con sé un’altra differenza: oltre ad un packaging più spartano, presenta la pasta termica pre-applicata alla base, in modo da rendere l’installazione ancora più veloce. Proprio a proposito di installazione, notiamo con piacere l’utilizzo del sistema Noctua SecuFirm2 per i bracket di montaggio, e l’azienda garantisce, così come per i dissipatori tradizionali, kit di aggiornamento gratuito per i nuovi socket a vita.

Insieme al cooler, viene lanciato un kit di upgrade per la seconda ventola del cooler, denominato NA-FK1 REDUX, che contiene una seconda ventola, pad anti-vibrazione, clip aggiuntive ed uno splitter a Y.