Razer annuncia il Viper V2 Pro, un mouse wireless ultra-leggero per il gioco competitivo, dotato delle esclusive tecnologie all’avanguardia dell’azienda e progettato con il feedback continuo dei professionisti degli esport. Con un peso inferiore di oltre il 20% rispetto al Viper Ultimate, il Viper V2 Pro crea un nuovo standard nelle competizioni con switch di nuova generazione, una maggiore durata della batteria e il nuovissimo sensore ottico Focus Pro 30K, per un concentrato di pure performance già entrate nella leggenda degli esport.

Più veloce. Più leggero. Più letale.

“Abbiamo valutato attentamente ogni grammo del Viper V2 Pro per garantire che il peso inferiore non compromettesse altre caratteristiche”, afferma Chris Mitchell, Head della divisione PC Gaming di Razer. “Qui non ci accontentiamo semplicemente di ridurre i grammi. I professionisti di esport e la community di appassionati del mouse hanno giocato un ruolo significativo nello sviluppo del Viper V2 Pro, offrendo il proprio feedback, dai miglioramenti degli switch o del sensore fino all’ottimizzazione delle sporgenze dei pulsanti laterali”.

“Penso che questo mouse sia stato creato per me”, dichiara Jimmy “Marved” Nguyen, giocatore professionista di VALORANT per OpTic Gaming. “La forma e il peso sono perfetti nella mia mano, sembra un’estensione naturale del mio corpo. È unico”.

Pur utilizzando un prototipo della nuova versione del Viper, Marved ha recentemente stabilito il record di maggior numero di uccisioni durante il 2022 VALORANT Champions Tour (VCT) arrivando a quota 35, oltre ad essere stato votato MVP delle Grand Finals. Gli OpTic Gaming hanno conquistato il primo posto nel torneo, rendendo la prossima generazione del Viper parte della storia di VALORANT ancora prima del debutto del prodotto.

Top performance in punta di dita

Con il Viper V2 Pro, viene svelato anche il nuovo sensore ottico Focus Pro 30K di Razer, in grado di garantire una precisione di risoluzione completa del 99,8%. Dotato di funzionalità basate su AI come Smart Tracking, Motion Sync e Asymmetric Cut-off offre il massimo delle prestazioni ai più alti livelli di gioco. L’Asymmetric Cut-off è stato migliorato per supportare fino a 26 livelli granulari di regolazione dell’altezza rispetto ai 3 della versione precedente. Questa più ampia gamma di personalizzazione consente di impostare una distanza di sollevamento e di atterraggio più adatta al proprio stile di gioco di gioco.

Con una sensazione più tattile e una durata persino superiore del clic, il Viper V2 Pro è dotato dei nuovi switch Razer Optical Mouse Gen-3 che evitano in modo assoluto problemi di doppio clic e ‘debounce delay’. Garantiscono, inoltre, un ciclo di vita fino a 90 milioni di clic, aumentando del 25% quello della generazione precedente.



Per i professionisti

“Il Viper V2 Pro è stato progettato da zero con il supporto dei migliori giocatori del mondo, con l’obiettivo di fornire loro una rivoluzione in grado di migliorare le loro prestazioni”, spiega Flo Gutierrez, Global Esports Director di Razer. “Abbiamo raccolto feedback dai nostri giocatori durante la fase di sviluppo del mouse e più e più volte ci è stato riferito che peso, sensori e switch fossero di gran lunga gli aspetti più importanti su cui focalizzarci. Abbiamo lavorato sodo su queste aree di sviluppo e il risultato parla da solo: provatelo e non lo lascerete più”.

Ogni aspetto di un mouse gaming è importante per i professionisti degli esport, fino ad arrivare alla personalizzazione offerta all’utente. Il Viper V2 Pro è ora ricaricabile tramite Type-C e dispone di un pulsante di controllo dei DPI sulla parte inferiore, che consente di regolare ‘on the fly’ la sensibilità senza dover ricorrere al software. Sono inclusi nella confezione grip tape pretagliati sulla forma del Viper V2 Pro, un cavo di ricarica Razer Speedflex e l’USB dongle extender HyperSpeed da 2.4GHz. In questo modo ogni gamer ha tutto ciò di cui ha bisogno per vincere, indipendentemente da come desidera giocare.

Il leggero mouse da gioco wireless ad alte prestazioni e ora disponibile nei colori nero e bianco.

Il Razer Viper V2 Pro è già disponibile presso tutti i rivenditori autorizzati al prezzo di 159.99€.

