Unieuro da l’opportunità, fino al 17 maggio, di un super sconto su tre modelli di monitor ASUS, ASUS TUF Gaming VG249Q, ASUS VA24EHE e VA27EHE.

I monitor ASUS sono costruiti seguendo determinati standard e regole che, seppur minime, contribuiscono a creare una sensazione di comfort a chi ne fa uso. Tecnologie come i filtri per le luci blu dei display, il design dei prodotti, la presenza di funzionalità o alcune specifiche caratteristiche progettate per agevolare un utilizzo prolungato in totale comfort sono piccoli accorgimenti che possono essere importanti per chi lavora o gioca da casa. Così le tecnologie ASUS Eye Care, Flicker-free o il filtro Luce Blu presente nella maggior parte dei monitor ASUS assicurano il massimo comfort e riducono l’affaticamento visivo anche in caso di utilizzo continuativo e prolungato nel tempo, offrendo la possibilità di creare una postazione di lavoro o di gioco davvero smart.

ASUS TUF Gaming VG249Q

Il TUF Gaming VG249Q è un display IPS da 23,8 pollici, Full HD (1920×1080), con velocità di aggiornamento di 144Hz, progettato per i giocatori professionisti e per chi non può far a meno di un gameplay davvero fluido. Il suo straordinario display presenta un tempo di risposta MPRT da 1 ms e la tecnologia Adaptive-Sync. È disponibile da Unieuro al prezzo promozionale di €209,99 anziché €259,99.

ASUS VA24EHE e VA27EHE

I modelli VA24EHE e VA27EHE sono due monitor di rispettivamente 24 e 27 pollici, entrambi IPS e Full HD, con un refresh rate di 75Hz.

Sarà possibile trovare ad un prezzo scontato su Unieuro i modelli ASUS VA24EHE e VA27EHE, rispettivamente al prezzo di €109,00 e €139,99.