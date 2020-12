Il panorama degli SSD è sempre costellato di prodotti che combattono per raggiungere il trono di “drive più performante”, o “massima capienza” su un determinato standard, sia esso M.2 o SATA, ma ci rendiamo conto che non tutti sono disposti a spendere cifre esorbitanti per un’unità di storage a stato solido.

Proprio per questo, fermiamo per stavolta la sfilza di drive super-costosi e top di gamma per parlarvi di un prodotto decisamente più parco e più abbordabile di ciò che vi abbiamo mostrato nelle ultime settimane: l’ADATA Falcon.

Con un livello di performance di tutto rispetto, seppur lontano dai più veloci e costosi SSD su standard PCIe 4.0, l’ADATA Falcon è un drive DRAM-less dal look elegante e che non fa rimpiangere soluzioni meno abbordabili e prestanti, grazie ai ben 3 GB/s in lettura che promette.

Nella recensione di oggi verificheremo le specifiche dichiarate dal produttore e come si comporta quando messo alle strette dalla nostra suite di benchmark.

Vediamo quindi cosa può offrire un SSD economico ma con in mente il ruolo di boot drive. Buona lettura.