Che Noctua, azienda austriaca che combina gli sforzi del gigante della distribuzione RASCOM e di KOLINK da ben quindici anni, sia uno dei migliori (se non IL miglior) brand di dissipatori e ventole al mondo non è certo un mistero, e lo dimostrano le migliaia di award meritati dall’azienda durante la sua carriera.

Tra le fila di prodotti dell’azienda della civetta, sicuramente la lineup dei dissipatori U12 ha meritato più di tutte gli award vinti nelle centinaia di review grazie alle dimensioni compatte, alle prestazioni elevate e naturalmente l’estrema silenziosità.

Abbiamo avuto l’originale NH-U12, dissipatore a torre singola venduto addirittura senza ventole, lasciando la possibilità all’utente di installare una ventola silent od una ad alte prestazioni; abbiamo avuto l’NH-U12F, versione dell’originale U12 che però montava l’NF-S12, per un giusto equilibrio tra performance e rumorosità; abbiamo avuto poi l’NH-U12P che migliorava il corpo dissipante e sostituiva la ventola con una ben più performante NF-P12, raggiunto poco dopo dalla versione SE2 con doppia ventola P12; abbiamo poi visto il lancio sul mercato, nell’ormai lontano 2013, del leggendario NH-U12S, ancora oggi uno tra i migliori dissipatori in commercio per dimensioni, prestazioni e silenziosità.

Sulle orme, quindi, di quest’albero genealogico così imponente, ecco nascere il Noctua NH-U12A, dissipatore a singola torre e doppia ventola frutto di anni di sviluppo e miglioramenti, tra cui la nuova NF-A12x25 in configurazione push/pull per l’occasione.

Le dimensioni maggiorate e la ventola addizionale rispetto all’NH-U12S garantiscono prestazioni decisamente superiori rispetto a quest’ultimo, e nella recensione di oggi verificheremo quest’ipotesi. Senza ulteriori indugi, quindi, vi auguriamo buona lettura.