Che il lancio di Cyberpunk 2077 sia stato pieno di ostacoli, rimandi, bug e problemi che ancora oggi perdurano, non è certo un mistero. Che si sia creato tanto hype da far partire una serie di prodotti brandizzati con il nome e lo stile del gioco, nemmeno. Basti pensare ad esempio alla Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition, contanto di pad abbinato, che poi non riesce a far girare il gioco a qualità o framerate decenti, per capire che tanti sono stati gli errori di valutazione riguardo al gioco di CD Projekt Red.

Senza scomodare il mondo delle console, poi, potremmo anche parlare della RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, una scheda video ultra-limited che in pochissimi hanno avuto la fortuna di vincere (e alcuni hanno rivenduto a cifre superiori a 6000 € su eBay e simili) che, ancora oggi, fatica a far girare Cyberpunk 2077 sopra i 60 FPS anche in Full HD, con i framerate che crollano repentinamente al salire della risoluzione.

Fortunatamente, ci sono aziende che invece sono riuscite nell’intento di creare un dispositivo dedicato al gioco della software house polacca con tanto carattere, nessun paradosso ed uno stile inconfondibile: si tratta ovviamente di Razer, che ha “riforgiato” uno dei suoi gaming mouse nello stile del gioco ambientato a Night City.

Stiamo parlando del Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition, basato sul multi-premiato Viper Ultimate, gaming mouse wireless ultralight e ad altissime prestazioni. Dotato di un sensore da ben 20000 DPI, connettività Razer HyperSpeed e con in bundle una docking station per una ricarica semplificata del mouse quando scarico, il Viper Ultimate oggi in recensione presenta un peso contenuto ed un nuovo sensore super-preciso, per frag accurate e flick rapidissimi.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alla nostra recensione completa. Buona lettura!