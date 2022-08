Che Sabrent sia un’azienda fortemente innovativa non è certo un mistero, con tutta la serie di primati raggiunti nella sua breve ma intensa carriera (come il primo SSD da 8 TB, il primo SSD Gen4 da 4 TB e perfino il primo Gen4 da ben 8 TB, per citarne alcuni), ed il fatto che l’azienda abbia fatto il suo ingresso nel mondo delle memory card non è certo una sorpresa visti gli “indizi” che la compagnia americana ha lasciato negli ultimi mesi, con una presenza sempre maggiore di dispositivi atti a leggere memory card di tipo SDXC.

Dopo aver analizzato le prestazioni delle due “piccole” della serie SDXC dell’azienda, le Rocket V90, diamo oggi un’occhiata a come si comporta l’altra linea di memory card su design CFExpress Type-B, caratterizzata da prestazioni, capacità e prezzi di livelli decisamente superiori: le Sabrent Rocket CFX.

Nella recensione di oggi, andremo a mettere sotto la lente d’ingrandimento il taglio “più piccolo”, se mezzo Terabyte può definirsi tale, della linea di memory card CFExpress Type-B, con l’ausilio dell’apposito Card Reader messo a disposizione da Sabrent, verificando quello che afferma Sabrent in termini di prestazioni di picco e sostenute.

Buona lettura!