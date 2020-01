Dopo una lunga assenza su ReHWolution, ecco che vediamo il ritorno di una scheda video Sapphire sulle nostre pagine.

Ad essere analizzata oggi è la versione più economica della proposta di punta di AMD, la RX 5700 XT, oggi nell’incarnazione Pulse dell’azienda di Hong Kong.

Con un dissipatore a due ventole, delle linee che richiamano il design delle schede di generazione precedente e un’implementazione dell’illuminazione che non sa di vomito arcobaleno, la PULSE RX 5700 XT si configura come una soluzione non troppo costosa per giocare a 1440p alla qualità massima, permettendo di giocare anche in 4K a patto di rinunciare ad un po’ della qualità grafica.

Grazie poi ad una sezione di alimentazione robusta, un meccanismo rapido per la sostituzione e pulizia delle ventole e una backplate in alluminio che ne aumenta la rigidità strutturale e migliora le temperature, la scheda grafica oggi sul banco di prova promette elevata longevità e temperature operative davvero contenute.

Proseguite la lettura per sapere se Sapphire ha mantenuto le aspettative.