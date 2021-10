Abbiamo testato negli ultimi anni svariate soluzioni di storage flash della casa del canarino, ADATA, spaziando da soluzioni entry level come l’SX8100 fino ad arrivare a mostri di velocità e capacità (almeno al momento del lancio) dell’XPG Gammix S50 da 2 TB, uno degli SSD precedentemente parte della punta di diamante dell’azienda e capoclasse nella classe 5000 MB/s su PCIe 4.0

L’innovazione e la costante competizione hanno fortunatamente portato il mercato a evolversi e a “costringere” i vari produttori di storage a creare una nuova classe di prodotti che sfruttassero appieno tutte e 4 le linee PCIe 4.0 messe a disposizione dalle più moderne e avanzate schede madri disponibili sul mercato.

La recensione di oggi analizza proprio l’ADATA XPG Gammix S70 da 1 TB, SSD di punta della casa dotato di un controller Innogrit abbinato a memorie NAND Micron TLC.

Le specifiche dichiarate di oltre 7000 MB/s in lettura e di più di 5500 MB/s in scrittura fanno ben sperare sulle prestazioni effettive del drive, specie in virtù del fatto che la competizione si è fatta davvero severa, con tutti i maggiori produttori di SSD che hanno tirato fuori SSD di classe 7000 MB/s: un esempio davvero concreto è dato dalla relativamente giovane Sabrent, che con i suoi Rocket 4 Plus (di cui abbiamo recensito il taglio da 1 TB, 2 TB e 4 TB, e di cui presto recensiremo il taglio da 8 TB) ha scosso parecchio il mercato e mettendo in crisi giocatori storici del settore.

Vi lasciamo quindi all’analisi prestazionale di questo SSD da 1 TB, sperando che soddisfi le aspettative e, soprattutto, rispetti le specifiche dichiarate dal produttore, spesso fin troppo positive.