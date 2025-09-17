L’ultimo aggiornamento di AIDA64 introduce numerose novità rivolte agli utenti avanzati e ai professionisti dell’hardware. La versione 8.0 porta con sé importanti miglioramenti in termini di prestazioni, compatibilità con le GPU di nuova generazione, supporto per monitor multipli, oltre a una migliore localizzazione e nuovi formati di salvataggio.
Novità principali e miglioramenti
-
Prestazioni native a 64 bit: grazie all’adozione di un nuovo compilatore, AIDA64 offre un avvio più rapido e un funzionamento generale più veloce.
-
Supporto OpenCL per GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 5000
-
Ridimensionamento DPI dinamico, con consapevolezza DPI per monitor multipli (per-monitor DPI awareness)
-
Gestione ottimizzata di configurazioni multi-monitor
-
Supporto completo Unicode: migliora la localizzazione e risolve problemi con le codepage di Windows.
-
Compatibilità con
-
Nuovo formato compresso SPZIP per layout SensorPanel più leggeri
-
Supporto esteso per CPU Intel Nova Lake e Nova Lake-L
-
Supporto display Corsair iCUE Nexus LCD
-
Compatibilità con schermo LCD Turing (Turzx) da 9,2 pollici
-
Dettagli aggiornati per GPU Intel Arc Pro B50/B60 e NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2
Compatibilità con versioni precedenti di Windows
Con il passaggio a un compilatore moderno e a binari nativi a 64 bit, AIDA64 v8.00 non supporta più i sistemi Windows a 32 bit né Windows XP x64. Una scelta necessaria per modernizzare l’infrastruttura del software e introdurre le nuove funzionalità, segnando una chiara direzione verso il supporto esclusivo dei sistemi operativi e dell’hardware più recenti.
Disponibilità e prezzi
È disponibile una versione di prova gratuita di 30 giorni del software, scaricabile dalla pagina ufficiale Download. Per maggiori informazioni sui prezzi e sulle licenze, visita la sezione Acquista.
