Il debutto del DLSS 4.5 non ha richiesto settimane di attesa o patch dedicate: poche ore dopo la presentazione al CES 2026, la nuova versione della tecnologia NVIDIA era già nelle mani degli utenti grazie all’attivazione via NVIDIA App. I primi test non si sono fatti attendere e uno dei casi più interessanti riguarda un titolo tutt’altro che recente: Red Dead Redemption 2.

Nonostante sia uscito nel 2018, l’open world di Rockstar si è rivelato un banco di prova ideale per valutare i miglioramenti introdotti dal nuovo modello di upscaling basato su intelligenza artificiale. DLSS 4.5 utilizza infatti un Transformer di seconda generazione, evoluzione diretta dell’architettura vista con il DLSS 4, mentre funzioni più ambiziose come la Dynamic Multi-Frame Generation sono state rimandate alla seconda metà del 2026.

Uno degli aspetti più interessanti del DLSS 4.5 è la sua compatibilità universale: attraverso la funzione di Override dei driver NVIDIA può essere forzato su tutti i giochi che già supportano DLSS. Questo ha permesso di effettuare confronti immediati, come quello pubblicato da MxBenchmarkPC, che ha messo fianco a fianco DLSS 4 e DLSS 4.5 su una RTX 5080, testando sia la risoluzione 1440p che il 4K.

I risultati, soprattutto a 1440p con Super Resolution in modalità Quality, sono sorprendenti. In alcune scene il DLSS 4.5 riesce a offrire un livello di definizione superiore persino al rendering nativo, con miglioramenti evidenti su superfici del terreno e dettagli ambientali. Tuttavia, il nuovo modello non è ancora impeccabile: la ricostruzione di elementi complessi come il fogliame mostra qualche incertezza, risultando in certi casi meno convincente rispetto alle versioni precedenti.

Dal punto di vista delle prestazioni, il guadagno in termini di framerate appare più contenuto rispetto ai vecchi modelli DLSS. Il calo è comunque gestibile sulle GPU più recenti, in particolare sulle serie RTX 40 e RTX 50, mentre diventa più penalizzante sulle schede di generazioni passate. Un compromesso già noto, considerando che i modelli Transformer hanno un costo computazionale superiore rispetto alle reti neurali convoluzionali utilizzate fino al DLSS 3.5.