be quiet! annuncia ufficialmente l’arrivo di Pure Loop 3 LX e Pure Loop 3, due nuovi sistemi di dissipazione a liquido all-in-one che combinano prestazioni elevate, precisione e silenziosità, con un design elegante e funzionale. Pensati per il gaming, l’overclocking e i carichi di lavoro creativi, i nuovi modelli confermano l’impegno dell’azienda verso la qualità tecnica e l’esperienza d’uso.

“Con Pure Loop 3 LX e Pure Loop 3 offriamo due interpretazioni differenti del concetto di raffreddamento silenzioso” – ha dichiarato Aaron Licht, CEO di be quiet! – “Che si tratti di chi cerca estetica e personalizzazione, o di chi preferisce la pura efficienza senza fronzoli, entrambe le soluzioni garantiscono massime prestazioni, estrema silenziosità e qualità costruttiva senza compromessi.”

Pure Loop 3 LX: stile personalizzabile e potenza al massimo

Il nuovo Pure Loop 3 LX è progettato per gli appassionati di ARGB e per i sistemi ad alte prestazioni. Il blocco di raffreddamento integra un’illuminazione ARGB con 10 pellicole intercambiabili, che consentono di personalizzare l’aspetto del sistema senza bisogno di software aggiuntivi.

Il raffreddamento è affidato a due o tre ventole Light Wings LX da 120 mm PWM High-Speed, dotate di 16 LED e 9 pale ottimizzate per il flusso d’aria. Grazie al controllo a circuito chiuso del motore, le ventole mantengono una velocità costante indipendentemente dalla resistenza dell’aria, riducendo al minimo rumore e turbolenze. Il particolare design a uscita conica migliora la pressione statica e l’efficienza di dissipazione, mentre la funzione daisy-chain semplifica il cablaggio collegando le ventole in serie.

Il cuore del sistema è una pompa PWM a 6 poli e 3 fasi, progettata per garantire funzionamento ultra-silenzioso e ridotte vibrazioni, sia a bassi che ad alti carichi.

Il sistema è semplice da installare e manutenere, grazie ai tubi flessibili e al tappo di ricarica facilmente accessibile. Il design moderno lo rende ideale per configurazioni da gaming avanzato, build con forte componente estetica e workstation multitasking. Pure Loop 3 LX è disponibile in due varianti: 360 mm e 240 mm.

Pure Loop 3: prestazioni pure, silenzio assoluto

Per chi preferisce efficienza e discrezione, il modello Pure Loop 3 offre un’elevata capacità di raffreddamento in una soluzione dal look minimale. Pensato per sistemi in cui la sobrietà visiva è fondamentale, elimina completamente l’illuminazione ARGB per concentrarsi esclusivamente sulle prestazioni costanti anche sotto carichi CPU prolungati.

Pure Loop 3: efficienza e silenzio in tre varianti

Disponibile in tre modelli (360 mm, 280 mm e 240 mm), Pure Loop 3 è equipaggiato con ventole Pure Wings 3 PWM High-Speed, dotate di funzione a circuito chiuso e supporto al daisy chain per un’installazione più ordinata.

Nonostante le elevate prestazioni aerodinamiche e l’ottima pressione statica, le ventole Pure Wings 3 garantiscono un livello massimo di rumorosità di soli 36,8 dB(A), mantenendo il sistema silenzioso anche sotto stress prolungato.

Il dissipatore integra inoltre tubi flessibili, un tappo di ricarica per garantire la massima longevità e un blocco di raffreddamento dal design elegante, che sottolinea la cura ingegneristica del prodotto. Pure Loop 3 si rivela quindi la scelta ideale per sistemi overclockati, PC da gaming avanzato e build multimediali ad alta risoluzione.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Pure Loop 3 LX e Pure Loop 3 saranno disponibili a partire dal 9 settembre, con i seguenti prezzi consigliati al pubblico. Tutti i modelli sono coperti da 3 anni di garanzia del produttore.

Prodotto Ventole ARGB Prezzo consigliato Pure Loop 3 LX 360mm 3x Light Wings LX 120mm Sì 129,90 $ / 119,90 € Pure Loop 3 LX 240mm 2x Light Wings LX 120mm Sì 109,90 $ / 99,90 € Pure Loop 3 360mm 3x Pure Wings 3 120mm No 114,90 $ / 104,90 € Pure Loop 3 280mm 2x Pure Wings 3 140mm No 109,90 $ / 99,90 € Pure Loop 3 240mm 2x Pure Wings 3 120mm No 94,90 $ / 84,90 €

Comunicato stampa.