CORSAIR annuncia il nuovo monitor LCD touchscreen XENEON EDGE da 14,5”, un upgrade immediato per qualsiasi sistema che offre una flessibilità di montaggio senza pari e un facile accesso a un’ampia serie personalizzata di app, widget e statistiche di sistema.

Il nitido display da 14,5” può mostrare i parametri della CPU, GPU e del sistema, nonché i canali di chat e le app musicali e, nel prossimo futuro, potrà essere utilizzato come un Elgato StreamDeck, per usufruire di un’intera serie di informazioni personalizzate a portata di mano. Resta sempre connesso e aggiornato su ciò che accade intorno a te senza interrompere il tuo flusso di lavoro principale. Libera spazio superfluo sul display che usi attualmente: i widget e le app agganciate avranno ora una posizione dedicata su XENEON EDGE.

Lo schermo XENEON EDGE misura 372 mm x 120 mm x 20 mm e offre quattro posizioni di montaggio: all’interno del PC tramite un attacco ventole da 360 mm, fissato a un pannello laterale o a qualsiasi superficie metallica tramite 14 magneti separati sul retro dell’involucro, oppure può essere collocato su una scrivania utilizzando l’apposito supporto magnetico incluso. Include anche due punti di montaggio filettati da ¼-20” che si fissano a un Elgato Multi Mount o a qualsiasi braccio telescopico standard del settore per aumentare la configurazione di streaming definitiva.

Con una nitida risoluzione nativa di 2560×720 e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, lo XENEON EDGE è perfetto per consultare le statistiche di sistema o le app con una semplice e rapida occhiata. Il suo display luminoso è facile da leggere a qualsiasi angolazione grazie al pannello AHVA di alta qualità che consente di ottenere testi chiari e immagini nitide anche ad angolazioni visive fuori asse. Il touchscreen capacitivo multi-touch a cinque punti consente di interagire in modo intuitivo con le app compatibili: basta un semplice tocco delle dita.

Lo schermo, versatile e compatto, vanta due opzioni di connettività e può essere collegato a un PC con la modalità USB-C DP Alt Mode o un cavo HDMI full-size per un’esperienza visiva ottimale. Supporta sia l’orientamento orizzontale che verticale in modo nativo in Windows e può fungere come semplice schermo secondario utilizzando gli strumenti integrati di Windows.

Lo schermo può anche essere personalizzato tramite il potente software CORSAIR iCUE con un’ampia gamma di utility e widget. Mantieni gli strumenti di IA sempre visibili e pronti con un display dedicato sviluppato per un’integrazione perfetta. Resta sempre connesso e aggiornato su ciò che accade intorno a te senza interrompere il tuo flusso di lavoro principale.

Che si tratti di monitorare le temperature del sistema e la velocità delle ventole, di riprodurre una playlist di Spotify o di tenere d’occhio le notifiche di Windows, XENEON EDGE rappresenta l’upgrade per utility definitivo dedicato a qualsiasi PC. Può essere personalizzato costantemente in base alle tue preferenze in materia di informazioni, mentre grazie alla sua luminosità e alle opzioni di montaggio scoprirai quanto sia utile e coinvolgente, anche per i prossimi anni. Posizionalo su una scrivania o fissalo magneticamente al PC desktop: lo schermo XENEON Edge mette tutte le informazioni desiderate a portata di mano ed è semplicemente stupendo da vedere.

Lo schermo LCD touchscreen LCD CORSAIR XENEON EDGE da 14,5″ è disponibile sullo store online di CORSAIR con una copertura della garanzia di due anni oltre che dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR, disponibili a livello internazionale.

Comunicato stampa.