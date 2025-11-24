CORSAIR, produttore pluripremiato di periferiche da gaming, ha annunciato oggi di essere il partner ufficiale per le periferiche dello StarLadder Budapest Major 2025. I fan potranno scoprire l’impegno di CORSAIR verso il gaming competitivo seguendo gli stream ufficiali di StarLadder per le fasi 1-3, per poi visitare il booth CORSAIR durante i playoff. L’azienda ha recentemente lanciato il mouse ultraleggero SABRE v2 PRO e la tastiera VANGUARD PRO 96 con switch Hall-effect, ottenendo ottime recensioni e lodi da parte dei pro player. Entrambi i prodotti saranno acquistabili per tutta la durata del Major, insieme a un tappetino in edizione limitata e a un codice sconto del 20% esclusivo per lo store online CORSAIR.

StarLadder torna ufficialmente nel circuito dei Major di CS2 con un evento di punta a Budapest, in Ungheria. In programma dal 24 novembre al 14 dicembre 2025, il Major ospiterà 32 delle migliori squadre del mondo che si contenderanno un montepremi da 1,25 milioni di dollari. Le prime tre fasi del torneo si svolgeranno nel nuovo MTK Sportpark, mentre i playoff si terranno nel MVM Dome, un’arena da 20.000 posti. CORSAIR sarà presente con un booth dedicato durante i playoff, dove i fan potranno provare le periferiche più recenti e acquistare il tappetino esclusivo MM300 2XL – Budapest Edition.

“Il gaming competitivo è parte centrale della nostra identità, e vogliamo supportare i migliori giocatori del mondo nei più grandi eventi del mondo”, ha dichiarato Tobias Brinkmann, Vice President e General Manager of Gaming Peripherals di CORSAIR. “Il nostro obiettivo è offrire periferiche professionali adatte a qualsiasi tipo di giocatore. Che si tratti del nostro SABRE v2 PRO da 36 grammi per il massimo controllo o della nostra tastiera Vanguard Pro 96 con switch Hall-effect per precisione e velocità, abbiamo ciò che serve ai pro e a chi aspira a diventarlo.” Prodotto esclusivamente per l’evento, il MM300 2XL – Budapest Edition sarà disponibile online tramite il webstore CORSAIR per tutta la durata del Major, oppure tramite giveaway direttamente in loco. Il design originale, realizzato dall’artista budapestina Dóra Ónya-Oláh e ispirato ai leoni del celebre Ponte delle Catene, sarà disponibile in quantità estremamente limitate per i fan presenti all’evento e per chi lo ordinerà da casa.

Il SABRE v2 PRO Ultralight Wireless Gaming Mouse è stato progettato da zero per il gaming FPS competitivo di alto livello e pesa solo 36 grammi. Offre prestazioni fulminee con polling rate fino a 8.000 Hz, sensore CORSAIR MARKSMAN da 33.000 DPI, accuratezza del 99,7%, tracciamento a 750 IPS, accelerazione a 50G e 70 ore di autonomia.

La VANGUARD PRO 96 utilizza gli switch magnetici CORSAIR MGX Hyperdrive Hall Effect, progettati per reattività, affidabilità e velocità. Tra le caratteristiche chiave troviamo polling rate a 8.000 Hz, tecnologia Rapid Trigger di CORSAIR, switch con punto di attuazione regolabile e doppio punto di attuazione. A completare la tastiera, un display LCD a colori da 320 × 170, layout compatto al 96% e integrazione nativa con Stream Deck* grazie ai tasti G dedicati e al Virtual Stream Deck.

Le VOID v2 MAX WIRELESS per PC o Xbox offrono un audio potente grazie ai driver al neodimio da 50 mm ottimizzati su misura, Dolby Atmos Spatial Audio e Sonarworks SoundID (nella versione PC). Le connessioni wireless 2.4 GHz e Bluetooth simultanee garantiscono flessibilità e permettono di ascoltare più sorgenti allo stesso tempo. La struttura leggera ma resistente, i padiglioni in memory foam e il tessuto traspirante mantengono il comfort durante le lunghe sessioni di gioco, supportate da un’autonomia fino a 70 ore.

I fan potranno usare il codice sconto “StarLadder” sul webstore CORSAIR per ottenere il 20% di sconto su una selezione di prodotti gaming dal 24 novembre al 31 gennaio.

