La collaborazione tra Antec e Noctua porta sul mercato un nuovo case pensato per gli appassionati di PC ad alte prestazioni che non vogliono rinunciare al silenzio: si chiama Antec Flux Pro Noctua Edition ed è una versione premium del già noto Flux Pro, completamente rivisitata con le tecnologie di raffreddamento Noctua.

Un case progettato per prestazioni e silenziosità

Il punto centrale di questo progetto è chiaro: ottenere il miglior equilibrio possibile tra temperature e rumorosità. Il case integra infatti le ventole di ultima generazione Noctua della serie G2, progettate per offrire un flusso d’aria elevato mantenendo un livello di rumore estremamente basso.

Rispetto alla versione standard del Flux Pro, questa edizione punta a migliorare l’efficienza complessiva del sistema, permettendo di ottenere temperature simili o migliori con una rumorosità sensibilmente ridotta.

Ventole premium già incluse

All’interno del case troviamo un setup completo di ventole Noctua preinstallate, tra cui modelli NF-A14x25 G2 e NF-A12x25 G2, accompagnati da un hub NA-FH1 per la gestione centralizzata.

Tutti i cavi sono già instradati e pronti all’uso, una scelta che semplifica notevolmente l’assemblaggio e migliora la gestione interna del cablaggio.

Inoltre, l’utilizzo di supporti antivibrazione e ventole con velocità leggermente differenziate contribuisce a ridurre ulteriormente rumori indesiderati e risonanze.

Design distintivo in stile Noctua

Dal punto di vista estetico, il case adotta il classico stile Noctua: tonalità marroni, dettagli coordinati e un look riconoscibile.

Sono presenti accenti marrone scuro su pannelli e componenti interni, oltre a inserti e dettagli che richiamano il brand, mantenendo comunque un design sobrio e orientato alla funzionalità.

Supporto hardware di fascia alta

Il Flux Pro Noctua Edition è pensato per build di alto livello:

Supporto per schede madri fino a E-ATX

Compatibilità con GPU di grandi dimensioni (fino a circa 455 mm)

Supporto per radiatori fino a 420 mm

Ampio spazio interno per configurazioni avanzate

Questo lo rende ideale sia per PC gaming top di gamma che per workstation professionali.

Prestazioni migliorate rispetto al modello standard

I test interni mostrano che questa versione offre un miglior rapporto tra prestazioni e rumore rispetto al Flux Pro originale.

In pratica puoi scegliere:

prestazioni termiche migliori a parità di rumore

oppure stesso raffreddamento ma con un sistema molto più silenzioso

In alcuni scenari, la riduzione del rumore può arrivare fino a diversi decibel, rendendo il sistema percepibilmente più silenzioso.

Prezzo e disponibilità

Il case è disponibile tramite i canali ufficiali Noctua con un prezzo consigliato di circa 399,90€. Si tratta chiaramente di un prodotto premium, ma include già ventole e componenti che, acquistati separatamente, avrebbero un costo significativo.