TRYX, il marchio innovativo di hardware per PC, noto per spingere i limiti delle prestazioni di raffreddamento e del design estetico, è entusiasta di annunciare tre prodotti rivoluzionari al CES 2026: il STAGE 360 AIO liquid cooler, il FLOVA F50 mid-tower ATX case e il TURRIS 620 CPU air cooler. Basandosi sul successo della serie PANORAMA, queste nuove proposte combinano tecnologia di display all’avanguardia, efficienza termica eccezionale e funzionalità pensate per l’utente, offrendo strumenti potenti a appassionati di PC, gamer e creatori di contenuti.

STAGE 360

L’AIO più interattivo di sempre con doppio display integrato

Elevando l’esperienza AIO, lo STAGE 360 presenta due display IPS da 4,0 pollici uniti in un unico schermo “STAGE” senza interruzioni (dual 720 x 720 HD, 254 PPI, 16,7 milioni di colori) montato su una base in alluminio premium progettata per durare nel tempo e garantire un’esperienza di utilizzo senza fine. Alimentato dalla tecnologia Asetek e abbinato a tre ventole ROTA SL ARGB, gestisce fino a 280W TDP con raffreddamento silenzioso ed efficiente.

Il pieno supporto a KANALI permette personalizzazioni immersive, consentendo agli utenti di abbinare display personalizzati con figure e modelli sul proprio AIO. La doppia base e la costruzione robusta rendono lo STAGE 360 un pezzo centrale unico e interattivo.

Disponibile in Europa da febbraio 2026, lo STAGE 360 sarà proposto in varianti nera o bianca da 360 mm e supporta Intel LGA 1851/1700/1200/115X e AMD AM5/AM4.

FLOVA F50

Elegante mid-tower che unisce estetica domestica e prestazioni silenziose

Il FLOVA F50 introduce un design sofisticato, adatto agli ambienti domestici, con pannelli frontali e laterali in tessuto ventilato disponibili in nero, bianco o rosa. Operando a soli 20 dBA, è ideale per home office, studi creativi, postazioni gaming o workstation.

Una delle innovazioni principali è la ventola proprietaria TRYX Cross-Flow (TCF), progettata esclusivamente per il FLOVA e bilanciata con precisione per garantire un rapporto ottimale tra rumore e prestazioni. Montata lateralmente, la TCF crea un flusso d’aria a 90° unico, assicurando una dissipazione uniforme ed efficiente del calore mantenendo un’operatività ultra-silenziosa.

Compatibile con schede madri a connessione posteriore (BTF/Project Zero), GPU fino a 420 mm, dissipatori ad aria fino a 170 mm e radiatori da 360 mm, il FLOVA permette assemblaggio senza strumenti, offre I/O ricco (incluso USB-C 3.2 Gen 2×2) e gestione cavi eccellente.

Disponibile in Europa da febbraio 2026, il FLOVA F50 sarà proposto in nero, bianco e rosa.

TURRIS 620

Il massimo air cooler custom con display integrato

Con il TURRIS 620, TRYX debutta nel mondo del raffreddamento ad aria high-end, ridefinendo le possibilità con un design futuristico minimalista a doppia torre, dotato di un massiccio display IPS da 5,0 pollici (pannello ultra-wide HD a 60Hz). Questo schermo magnetico, pienamente supportato dal software KANALI, permette monitoraggio del sistema, riproduzione multimediale o visualizzazioni spettacolari completamente personalizzabili.

Progettato per prestazioni silenziose anche a carichi estremi, il TURRIS 620 gestisce fino a 280W TDP grazie a una configurazione a sei heat-pipe, saldatura senza vuoti, base in rame micro-convessa nickelata e offset dei heat-pipe ottimizzato per piattaforme Intel. Anche a pieno carico, il rumore non supera i 32,5 dBA.

Il TURRIS 620 offre l’esperienza di installazione e configurazione più semplice e intuitiva di sempre, grazie alle ventole ROTA a sgancio rapido montate su un sistema a rotaia stabile.

Disponibile in Europa da marzo 2026 in nero o bianco, supporta Intel LGA 1851/1700 e AMD AM4/AM5.

In TRYX siamo impegnati a creare possibilità attraverso l’innovazione che ascolta la nostra community. STAGE 360, FLOVA F50 e TURRIS 620 rappresentano l’evoluzione dei componenti PC premium, combinando estetica mozzafiato, prestazioni silenziose e facilità d’uso. Questi prodotti saranno esposti al CES 2026. STAGE e FLOVA saranno disponibili in Europa a partire da febbraio 2026, TURRIS da marzo 2026. Ulteriori annunci arriveranno presto tramite il sito tryx.com e i canali social TRYX.

Prezzi e disponibilità