Linee pulite, raffreddamento potente, look senza compromessi: con lo Steel Shark, Sharkoon presenta un elegante case ATX a doppia camera che combina un design moderno con un interno particolarmente ordinato. Vetro temperato sul frontale e sul pannello laterale, quattro ventole ARGB PWM preinstallate, ampie opzioni di raffreddamento e supporto BTF rendono lo Steel Shark la base ideale per sistemi gaming potenti e visivamente impressionanti.

Design ordinato a doppia camera

Grazie al suo design a doppia camera ben studiato, lo Steel Shark separa chiaramente l’area hardware dall’alimentatore e dalla gestione dei cavi. In questo modo, il vano principale rimane estremamente ordinato, mentre cavi, unità e alimentatore trovano posto in modo discreto sul retro.

Design in vetro per la massima valorizzazione dell’hardware

Il pannello frontale e quello laterale dello Steel Shark sono realizzati in vetro temperato e offrono una visione chiara dell’hardware installato e dell’illuminazione integrata. Il case è quindi ideale per chi desidera mettere in mostra il proprio sistema non solo in termini di prestazioni, ma anche di estetica.

Quattro ventole ARGB PWM preinstallate

Lo Steel Shark è dotato di serie di quattro ventole ARGB PWM da 120 mm. Queste garantiscono un flusso d’aria efficace e allo stesso tempo valorizzano il sistema dal punto di vista visivo. Sono inoltre inclusi un pratico controller ARGB e un hub PWM a cinque porte per le ventole.

Ampie opzioni di raffreddamento

All’interno dello Steel Shark possono essere installate fino a undici ventole. Inoltre, il case supporta l’installazione simultanea di due radiatori, risultando ideale anche per gli appassionati di raffreddamento a liquido che desiderano un sistema efficiente e silenzioso.

Supporto per schede madri ATX con design BTF

Oltre alle schede madri ATX tradizionali, lo Steel Shark supporta anche modelli con design BTF. Grazie ai connettori posizionati sul retro, la gestione dei cavi è ulteriormente ottimizzata e l’aspetto pulito del sistema viene ulteriormente enfatizzato.

Spazio per hardware ad alte prestazioni

Lo Steel Shark offre grande flessibilità anche per componenti ad alte prestazioni: supporta schede grafiche fino a 42,4 cm di lunghezza, dissipatori CPU fino a 16,8 cm di altezza e alimentatori fino a 24,4 cm di lunghezza.

Comunicato stampa