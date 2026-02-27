Phanteks annuncia oggi l’AIO 360M25-LCD, un dissipatore a liquido per CPU ad alte prestazioni da 360mm caratterizzato da un gigantesco display IPS ad alta risoluzione da 6 pollici, combinando performance di alto livello con una personalizzazione avanzata a livello hardware.

Progettato per piattaforme Intel e AMD di fascia alta, l’AIO 360M25-LCD è dotato di una piastra di raffreddamento in rame puro e di un radiatore da 360mm abbinato a tre ventole M25 Gen2 D-RGB, che garantiscono un flusso d’aria potente, un’efficiente dissipazione del calore e una bassa rumorosità anche in caso di carichi di lavoro impegnativi.

Il display LCD IPS ad alta risoluzione da 6 pollici (1480×720) offre immagini nitide con una frequenza di aggiornamento fluida di 60 Hz e ampi angoli di visione, lasciando al contempo tanto spazio per i componenti della scheda madre e banchi RAM RGB alti fino a 51mm. Le diverse opzioni di orientamento consentono una perfetta integrazione in diversi layout di sistema. La personalizzazione è supportata dall’app NEXLINQ per Windows, che consente agli utenti di personalizzare il display LCD con telemetria di sistema in tempo reale, temperature, velocità di clock, contenuti multimediali, animazioni e grafiche personalizzate. Il display opera direttamente sull’hardware, riducendo al minimo il sovraccarico della CPU e garantendo prestazioni fluide.

Progettato per la flessibilità, l’AIO 360M25-LCD garantisce una facile installazione, ampia compatibilità con diverse piattaforme, lunghezza ottimizzata dei tubi e un manicotto flessibile che ne consente un orientamento naturale riducendo l’ingombro in diverse configurazioni di sistema, rendendolo una soluzione di raffreddamento ideale per i moderni sistemi ad alte prestazioni.

Il Phanteks AIO 360M25-LCD è già disponibile sia in versione bianca che nera al prezzo consigliato di €149,90.

Comunicato stampa.