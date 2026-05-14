Noctua ha annunciato ufficialmente l’arrivo della versione nera della NF-A12x25 G2, la nuova ventola flagship da 120 mm dell’azienda. Le varianti chromax.black saranno disponibili sia in confezione singola sia nel kit dual-fan con velocità differenziate, mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche e le prestazioni della versione standard, ma adottando una finitura completamente nera.

Secondo Roland Mossig, CEO di Noctua, la prima NF-A12x25 è stata una delle ventole più apprezzate nella storia del marchio, motivo per cui la seconda generazione rappresentava una sfida particolarmente importante. L’azienda si è detta molto soddisfatta dell’accoglienza ricevuta dalla NF-A12x25 G2 sia da parte degli utenti sia della stampa specializzata, rendendo naturale l’introduzione delle nuove versioni chromax.black.

La NF-A12x25 G2 raccoglie l’eredità di uno dei modelli più iconici del catalogo Noctua e, dal lancio avvenuto nel giugno 2025, ha già ottenuto oltre 70 riconoscimenti tra premi e raccomandazioni da parte di siti hardware, riviste e creator specializzati a livello internazionale.

Dal punto di vista tecnico, la ventola adotta una serie di soluzioni aerodinamiche avanzate, tra cui la nuova girante Progressive Bend, l’hub Centrifugal Turbulator, winglets integrati e una distanza tra pale e frame ridotta ad appena 0,5 mm. Questi accorgimenti permettono di incrementare sensibilmente l’efficienza nel rapporto tra rumorosità e prestazioni rispetto alla generazione precedente.

La NF-A12x25 G2 è progettata per adattarsi sia ai contesti dove conta soprattutto il flusso d’aria, come il raffreddamento dei case, sia agli scenari che richiedono un’elevata pressione statica, ad esempio sui radiatori dei sistemi a liquido. In queste condizioni contribuisce anche il motore etaPERF™ con tecnologia SupraTorque™, pensato per sfruttare una maggiore disponibilità di coppia.

La versione chromax.black abbina tutte le caratteristiche tecniche della NF-A12x25 G2 — inclusa la girante in Sterrox®, materiale polimerico a cristalli liquidi — a un’estetica completamente nera. Inoltre, gli utenti potranno personalizzare ulteriormente il look grazie ai pad antivibrazione colorati opzionali.

Noctua ha introdotto anche il set Sx2-PP, composto da due ventole con una lieve differenza di regime operativo pari a circa +/- 50 RPM. Questa scelta serve a limitare fenomeni armonici indesiderati, come vibrazioni intermittenti o ronzii periodici causati dall’interferenza tra ventole che operano alla stessa frequenza.

La soluzione è pensata in particolare per configurazioni push-pull oppure per sistemi che impiegano più ventole affiancate, come accade comunemente nei case moderni o sui radiatori da 240 e 360 mm.

A completare la dotazione troviamo il collaudato cuscinetto SSO2 di fascia premium, una durata operativa dichiarata superiore alle 150.000 ore e una garanzia ufficiale di 6 anni.

Con la NF-A12x25 G2 PWM chromax.black, Noctua punta quindi a offrire una ventola capace di coniugare prestazioni elevate, funzionamento silenzioso e qualità costruttiva ai massimi livelli, il tutto con un design total black dedicato agli appassionati di build dal look più sobrio ed elegante.

Prezzi consigliati al pubblico

I prezzi suggeriti dal produttore sono i seguenti:

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NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP chromax.black: 64,90€ / 64,90 USD – AMAZON