Noctua ha presentato oggi le nuove versioni completamente nere della linea chromax dei suoi modelli di punta G2: sia il dissipatore CPU NH-D15 G2, sia le ventole NF-A14x25 G2 da 140 mm hanno già stabilito nuovi standard in termini di efficienza prestazioni/rumore, e le nuove varianti chromax.black offrono la stessa qualità di raffreddamento silenzioso premiata nel mondo, accompagnata da un design elegante e discreto.

“L’entusiasmo per i nostri prodotti della serie G2, attesi da tempo, è stato incredibile, sia da parte dei clienti sia dei recensori esperti,” afferma Roland Mossig, CEO di Noctua. “Siamo orgogliosi che NH-D15 G2 e NF-A14x25 G2 siano riusciti a portare avanti l’eredità dei loro iconici predecessori, e siamo sicuri che le nuove versioni chromax.black saranno apprezzate da chi preferisce un look sobrio e minimalista.”

Successori degli storici modelli NF-A14 e NF-A15, le ventole NF-A14x25 G2 con frame quadrato e NF-A14x25r G2 con frame rotondo si sono imposte rapidamente come nuovo punto di riferimento nel segmento premium delle ventole silenziose da 140×25 mm. Grazie a un avanzato lavoro di ingegneria aerodinamica — che comprende una nuova ventola con profilo Progressive Bend, un mozzo con Centrifugal Turbulator, alette ottimizzate e una distanza record di soli 0,7 mm tra pale e cornice — i modelli G2 offrono un netto salto in efficienza rispetto ai loro predecessori.

Che si tratti di applicazioni a bassa resistenza orientate al flusso d’aria, come la ventilazione del case, o di scenari ad alta pressione come dissipatori e radiatori a liquido, dove il motore etaPERF con SupraTorque permette di sfruttare una maggiore riserva di coppia, le NF-A14x25 G2 si confermano una scelta vincente.

Le edizioni chromax.black combinano il rotore in polimero a cristalli liquidi Sterrox, la ricca dotazione tecnica e le prestazioni acustiche eccellenti delle G2 con un’estetica completamente nera, personalizzabile tramite pad anti-vibrazione colorati acquistabili separatamente.

Proseguendo l’eredità dell’iconico NH-D15, il nuovo NH-D15 G2 ha già raccolto oltre 100 premi e raccomandazioni dalla stampa specializzata internazionale dalla sua presentazione nell’estate 2024. Utilizzando lo stesso dissipatore a 8 heatpipe ulteriormente perfezionato e le ventole NF-A14x25r G2 PWM di ultima generazione, la versione chromax.black offre lo stesso mix vincente di efficienza di raffreddamento all’avanguardia e silenziosità eccellente.

Le ventole nere e la torre trattata con verniciatura nera permettono inoltre al dissipatore di abbinare le sue prestazioni di fascia alta a un look stealth pulito e moderno. Il tutto è completato dal sistema di montaggio SecuFirm2+ con viti Torx, dalla pasta termica NT-H2 e da una garanzia ufficiale di 6 anni. Il NH-D15 G2 chromax.black rappresenta una scelta di lusso per chi cerca un dissipatore di classe superiore che unisca estetica e performance senza compromessi.

Tutti i nuovi prodotti sono disponibili da oggi nei negozi ufficiali Amazon di Noctua. Gli altri rivenditori riceveranno presto le scorte.

Prezzi consigliati (MSRP):

NF-A14x25 G2 PWM chromax.black: EU: EUR 39.90 / international (ROW): USD 39.90 / US: USD 44.90*

NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP chromax.black: EU: EUR 76.90 / international (ROW): USD 76.90 / US: USD 84.90*

NF-A14x25r G2 PWM chromax.black: EU: EUR 39.90 / international (ROW): USD 39.90 / US: USD 44.90*

NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP chromax.black: EU: EUR 76.90 / international (ROW): USD 76.90 / US: USD 84.90*

NH-D15 G2 chromax.black: EU: EUR 159.90 / international (ROW): USD 159.90 / US: USD 189.90*

Comunicato stampa