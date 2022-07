Il mondo dei videogiochi inizia nel 1947 con i primi esperimenti analogici che presentavano giochi con una struttura meccanica e si tratta comunque di un gioco elettronico collegato al tubo catodico. Soltanto nel 1952 l’esperienza viene digitalizzata con OXO, il tris, realizzato dall’Università di Cambridge da A.S. Douglas. Quando nel 1958 esce Tennis for Two, creato da William Higinbotham per intrattenere i visitatori del Laboratorio di Ricerca Nucleare a New York, tutto è pronto per la più incredibile rivoluzione dettata dalla tecnologia all’alba della sua esistenza.

In circa 75 anni i videogames hanno subito un’evoluzione rapidissima e incredibile, ma nonostante l’aumento costante della qualità grafica e il miglioramento dell’esperienza di gioco, ci sono videogiochi e giochi che rimangono sulla cresta dell’onda da oltre 40 anni.

Il Tetris

Videogames uscito nel 1984 per Atari in Unione Sovietica, come si intuisce dalle grafiche e dalla colonna sonora, è il secondo più venduto di tutti i tempi. Questo gioco di logica e ragionamento ha uno storytelling tanto semplice quanto impegnativo: incastrare i pezzi che il computer sceglie casualmente per formare delle linee. Più si avanza di livello, più aumenta la velocità.

Pac Man

Iwatani ebbe l’idea mentre mangiava una sera mangiava la pizza nel cuore di Tokio, era la fine degli anni ’70 e bisognava contrastare i videogiochi di astronavi e sport che dominavano quel piccolo mercato. Quando il 22 maggio del 1980 uscì Pukka – Man, il successo fu immediato e il videogioco arrivò ben presto nelle sale giochi di tutto il mondo. Ancora oggi è fra i più giocati.

Super Mario Bros

Non solo è l’icona dei videogiochi ma questo Arcade ha salvato l’industria dei videogames dalla crisi degli anni ’80, ci riuscì e fece anche entrare la Nintendo nelle case di tutti i ragazzi e giovani del mondo: era il 1985. Dagli 8 bit bidimensionali alle grafiche più innovative di oggi, le sue versioni sono tantissime e rimane un evergreen che continua a scrivere la storia dei videogames.

Scommesse sportive, virtuali e casinò online

I videogiochi di calcio e simulatori

FIFA, PES, Winning Eleven e Football Manager, hanno profondamente cambiato il concetto di calcio persino negli stessi calciatori, che sempre più spesso, si dilettano a giocare con (o contro) i loro personaggi digitali. Questi videogiochi di calcio ma anche il simulatore Football Manager, non passano mai di moda e sono sempre sulla cresta dell’onda dei download.

Minecraft

Questo è il videogioco Open World più venduto di tutti i tempi e l’idea del suo storytelling è tanto semplice quanto la più complessa che possa esistere: giocare a impersonare Dio. Crea il tuo mondo e lascia spazio alla fantasia senza alcun limite.