AMD annuncia i processori Ryzen 7000 Series Desktop, basati sull’architettura Zen 4 che offrono prestazioni straordinarie sia in ambito gaming che nel settore content creator, e conferma che i processori saranno disponibili presso etailer e retailer di tutto il mondo a partire dal 27 settembre.

Più nel dettaglio, la nuova gamma di CPU series 7000 viene classificata in Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X e Ryzen 5 7600X. Il modello di punta è dotato di 16 core / 32 thread, tutti sono realizzati con processo produttivo TSMC a 5nm. Con un massimo di 16 core e 32 thread, i processori Ryzen 7000 Series desktop offrono un incremento IPC a due cifre rispetto a Zen 3 e sono le prime CPU x86 a 5 nm ad alte prestazioni, che non solo offrono performance di gioco fino al 15% più veloci rispetto alla concorrenza, ma lo fanno con un’efficienza senza pari. In condizioni di intenso carico, infatti, il Ryzen 9 7950X è fino al 47% più efficiente rispetto ai competitor.

A supporto di questi processori, AMD ha presentato la piattaforma desktop AM5, con caratteristiche di connettività all’avanguardia, tra cui memoria DDR5 dual-channel, fino a 24 PCIe 5.0 lane e altro ancora. Il socket AM5 sarà disponibile con quattro chipset, X670 Extreme, X670, disponibili a settembre, e B650E e B650, disponibili a ottobre.

A seguire, le principali caratteristiche delle CPU Ryzen 7000:

Ryzen 9 7950X

16 core / 32 thread

base clock 4,5GHz / boost clock 5,7GHz

cache totale 80MB

PCIe Gen 5

TDP 170W

Ryzen 9 7900X

12 core / 24 thread

base clock 4,7GHz / boost clock 5,6GHz

cache totale 76MB

PCIe Gen 5

TDP 170W

Ryzen 7 7700X

8 core / 16 thread

base clock 4,5GHz / boost clock 5,4GHz

cache totale 40MB

PCIe Gen 5

TDP 105W

Ryzen 5 7600X

6 core / 12 thread

base clock 4,7GHz / boost clock 5,3GHz

cache totale 38MB

PCIe Gen 5

TDP 105W

Come già anticipato precedentemente, i processori Ryzen serie 7000 saranno disponibili a partire dal 27 settembre con prezzi a partire da 299 dollari. Più nel dettaglio:

Ryzen 9 7950X: 699 dollari

Ryzen 9 7900X: 549 dollari

Ryzen 7 7700X: 399 dollari

Ryzen 5 7600X: 299 dollari



L’azienda ha inoltre mostrato per la prima volta al pubblico la scheda grafica di nuova generazione AMD Radeon RX, il cui lancio è previsto per la fine di quest’anno, basata sulla nuovissima architettura AMD RDNA 3. Con il nuovo processore Ryzen 9 7950X, la demo ha mostrato un incredibile gameplay dell’attesissimo Lies of P in 4K con impostazioni ultra, eseguito su una GPU RDNA 3 di pre-produzione.