Il panorama dei monitor da gaming di fascia enthusiast accoglie un nuovo punto di riferimento. LG ha ufficializzato il lancio dell’UltraGear evo AI 27GM950B, un display da 27 pollici che non si limita a innalzare la risoluzione, ma introduce un ecosistema di tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale per bilanciare gioco competitivo, produttività creativa e fedeltà visiva. Premiato con il CES Innovation Award 2026, questo monitor punta a risolvere il dilemma di chi cerca, nello stesso pannello, velocità estrema e qualità d’immagine da riferimento.

Hyper Mini LED: la fine del blooming?

Il cuore pulsante del 27GM950B è la nuova architettura Hyper Mini LED. LG ha implementato 2.304 zone di local dimming, un incremento del 50% rispetto agli standard attuali, per un controllo della luminosità chirurgico.

Grazie alla tecnologia Zero Optical Distance — che riduce drasticamente lo spazio tra il pannello e la retroilluminazione — il monitor minimizza la dispersione luminosa, guadagnando la certificazione TÜV Rheinland Anti Blooming. Con una luminosità di picco di 1.250 nit e certificazione VESA DisplayHDR 1000, il contrasto dinamico garantisce neri profondi e luci brillanti senza le sbavature tipiche dei pannelli Mini LED tradizionali. La copertura colore DCI-P3 al 99% chiude il cerchio, rendendolo uno strumento affidabile anche per i professionisti della color correction.

Intelligenza Artificiale nativa: performance senza sforzo

La vera innovazione risiede nel chip dedicato all’AI integrato, che agisce in tempo reale senza gravare sulla GPU del sistema:

AI Upscaling 5K: ottimizza i contenuti alla risoluzione nativa del pannello garantendo nitidezza senza aggiungere latenza.

AI Scene Optimization: analizza frame dopo frame la scena, regolando autonomamente bilanciamento cromatico e contrasto.

AI Sound: una funzione che virtualizza un sistema surround 7.1.2 canali, migliorando la spazialità sonora e l’isolamento degli effetti ambientali.

Dual Mode: dal 5K al gaming competitivo

LG risponde alle esigenze opposte dei gamer con la tecnologia Dual Mode:

Modalità 5K @ 165Hz: per chi privilegia l’immersione nei titoli AAA e la precisione grafica. Modalità QHD @ 330Hz: per la scena e-sportiva, dove la reattività è il parametro fondamentale.

Il tempo di risposta di 1ms (GtG), unito alla compatibilità certificata con NVIDIA® G-SYNC® e AMD FreeSync™ Premium, promette un’esperienza priva di tearing o stuttering, indipendentemente dalla potenza del PC in uso.

Connettività e Disponibilità

La dotazione I/O riflette l’approccio “future-proof” del prodotto, con porte DisplayPort 2.1 (UHBR20) che garantiscono la larghezza di banda necessaria per le alte frequenze di refresh in 5K, e una porta USB-C con Power Delivery da 90W, ideale per chi integra il monitor in workflow ibridi con laptop.

Prezzo e Promozione: L’LG UltraGear evo AI 27GM950B è disponibile in pre-ordine sullo shop ufficiale LG al prezzo di 1.199 euro. Per chi effettua l’ordine entro il 31 luglio, sono attive condizioni di finanziamento a tasso zero (fino a 30 mesi) e un coupon di 300€ spendibile per acquisti successivi sul portale LG.