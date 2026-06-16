Noctua ha presentato oggi i suoi primi sistemi di raffreddamento a liquido AIO (All-in-One) per CPU. Grazie a prestazioni di raffreddamento di alto livello, un funzionamento estremamente silenzioso e un’affidabilità ai vertici del settore, la nuova serie NL-LC1 porta le tradizionali qualità Noctua nel mondo del liquid cooling a circuito chiuso.

“Il margine prestazionale offerto dal raffreddamento a liquido ci ha sempre affascinato, ma prima dovevamo assicurarci che acustica e affidabilità fossero all’altezza degli elevati standard che i clienti si aspettano da un prodotto Noctua

ha dichiarato Roland Mossig, CEO di Noctua.

Con la serie NL-LC1 siamo orgogliosi di aver raggiunto un livello di prestazioni termiche, raffinatezza acustica e affidabilità che stabilisce un nuovo punto di riferimento.

La serie NL-LC1 si basa sulla rinomata piattaforma premium Emma V2 di Asetek, che si è affermata come uno standard di riferimento sia per l’efficienza termica sia per l’affidabilità nel lungo periodo. Ciò che rende unici i dissipatori NL-LC1 è il sistema proprietario di assorbimento del rumore della pompa NL-PNA1: sfruttando una struttura fonoassorbente a tre strati e l’effetto di uno smorzatore a massa accordata, l’NL-PNA1 riduce sia il rumore trasmesso per via aerea sia le vibrazioni trasmesse alla struttura, consentendo miglioramenti significativi dal punto di vista acustico.

Per ottimizzare il rapporto tra prestazioni e rumorosità, la pompa integrata nella serie NL-LC1 dispone di un selettore che consente di scegliere tra tre diversi profili di funzionamento. La modalità Quiet, preimpostata di default, garantisce un funzionamento praticamente inudibile; la modalità Balanced offre un margine prestazionale aggiuntivo, mentre la modalità Manual permette all’utente di controllare liberamente l’intero intervallo di rotazione della pompa.

Disponibili nei formati da 240 mm (NL-LC1-24), 360 mm (NL-LC1-36) e 420 mm (NL-LC1-42), i dissipatori della serie NL-LC1 utilizzano le pluripremiate ventole Noctua NF-A12x25 G2 e NF-A14x25 G2, garantendo un’efficienza ai vertici della categoria in termini di rapporto tra prestazioni e rumorosità. In combinazione con il sistema di assorbimento del rumore della pompa, le ventole di punta della serie G2 rappresentano il secondo elemento chiave che consente agli NL-LC1 di offrire eccellenti prestazioni termiche mantenendo al contempo una rumorosità estremamente contenuta. Per assicurare una firma acustica uniforme e discreta, le ventole utilizzano inoltre una leggera differenza di velocità di rotazione che evita fenomeni armonici indesiderati, come ronzii periodici o accumuli di vibrazioni dovuti alle frequenze di battimento.

Sebbene il sistema NL-PNA1 sia dotato di una cover metallica fissata magneticamente, gli utenti che necessitano di una ventilazione aggiuntiva per VRM, moduli RAM, SSD M.2 o altri componenti situati in prossimità del socket possono sostituirla con la ventola ausiliaria NL-ACF1, disponibile separatamente.

Il collaudato sistema di montaggio SecuFirm2+™ di Noctua non solo garantisce un’installazione semplice, un ampio supporto ai socket e la possibilità di aggiornamenti futuri, ma contribuisce anche a migliorare le prestazioni termiche grazie a un trasferimento della pressione ottimizzato e a opzioni di montaggio offset.

Completano la dotazione la rinomata pasta termica NT-H2 e la tradizionale garanzia del produttore di 6 anni. La serie NL-LC1 rappresenta così una scelta di fascia premium per gli utenti alla ricerca di un sistema di raffreddamento a liquido All-in-One in grado di soddisfare i più elevati requisiti in termini di prestazioni, affidabilità e silenziosità.

Prezzi consigliati al pubblico

I prezzi suggeriti dal produttore sono i seguenti:

NL-LC1-24: 219,90 € / 219,90 USD – Amazon (referral)

NL-LC1-36: 249,90 € / 249,90 USD – Amazon (referral)

NL-LC1-42: 279,90 € / 279,90 USD – Amazon (referral)

NL-ACF1: 19,90 € / 19,90 USD – Amazon (referral)

Disponibilità

I dissipatori della serie NL-LC1 e la ventola ausiliaria NL-ACF1 sono disponibili da oggi attraverso gli store ufficiali Noctua su Amazon. Le scorte saranno distribuite a breve anche presso gli altri partner commerciali.

Comunicato stampa