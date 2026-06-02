Carbice, azienda statunitense specializzata in materiali di interfaccia termica (TIM) basati su nanotubi di carbonio allineati verticalmente, e Noctua, leader austriaca nelle soluzioni di raffreddamento silenzioso, hanno annunciato una partnership strategica a lungo termine per il mercato DIY PC. Noctua distribuirà in esclusiva i pad Carbice nel mercato retail e collaborerà allo sviluppo di futuri prodotti.

“La tecnologia TIM unica e innovativa di Carbice ha già dimostrato di rappresentare un punto di svolta in applicazioni che richiedono la massima affidabilità, come satelliti, settore aerospaziale e infrastrutture critiche”, afferma Roland Mossig (CEO di Noctua). “Siamo convinti che le prestazioni superiori nel lungo periodo, la facilità d’uso e l’affidabilità dei pad Carbice risulteranno altrettanto interessanti per gli appassionati di PC, per questo siamo entusiasti di portarli in questo segmento di mercato e di collaborare con Carbice nelle future attività di ricerca e sviluppo.”

Mentre le paste termiche e la maggior parte degli altri pad termici perdono gradualmente efficacia nel tempo a causa di fenomeni come pump-out, delaminazione, crepe e altre forme di degrado, le prestazioni dei pad Carbice® continuano invece a migliorare nel corso di centinaia e migliaia di cicli termici. Ciò è possibile grazie alla robusta struttura meccanica dei pad e ai nanotubi di carbonio, che si adattano progressivamente alle microstrutture delle superfici, migliorando il trasferimento di calore nel tempo e con i cicli termici. Per questo motivo, rappresentano una soluzione ideale per gli utenti che desiderano garantire prestazioni elevate anche a distanza di anni senza doversi preoccupare di riapplicare la pasta termica.

“Noctua ha costruito qualcosa di raro nel settore PC: un marchio di cui gli appassionati si fidano realmente. Questo per noi è importante, perché i pad Carbice sono progettati per chi attribuisce valore alle prestazioni nel lungo periodo”, dichiara Baratunde Cola (CEO e fondatore di Carbice). “Gli assemblatori di PC fai-da-te pongono domande difficili e prestano grande attenzione ai componenti che utilizzano nei propri sistemi; questa tecnologia stabilirà un nuovo punto di riferimento per ciò che si aspettano da un materiale di interfaccia termica.”

A differenza di altri pad termici a base di carbonio o grafite, che possono risultare fragili, scivolosi ed elettricamente conduttivi, i pad Carbice sono rinforzati da una struttura centrale in alluminio inserita tra le foreste di nanotubi di carbonio, mentre l’intera superficie è protetta da un rivestimento polimerico su scala nanometrica. Questa struttura unica li rende estremamente robusti, sufficientemente adesivi da rimanere in posizione durante l’installazione e al tempo stesso facili da rimuovere.

Il primo pad Carbice a entrare nel portafoglio prodotti Noctua sarà l’NT-CP1 AM5/4, una versione dedicata ai processori AMD Ryzen™. Ottimizzato e validato con attenzione per offrire prestazioni ideali sia sulle piattaforme AM5 sia AM4, rappresenta la scelta perfetta per gli utenti AMD che desiderano una soluzione TIM pulita e pratica, caratterizzata da prestazioni superiori nel lungo termine, affidabilità di livello aerospaziale e assenza di manutenzione.

L’NT-CP1 AM5/4 sarà presentato da Noctua al Computex Taipei 2026 (2-5 giugno) ed è attualmente previsto il suo arrivo sul mercato a settembre 2026.

Comunicato stampa inviato da Noctua