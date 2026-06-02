be quiet!, produttore tedesco di componenti e periferiche PC di fascia premium, presenta a Taipei una prima panoramica di una potente gamma di innovazioni dedicate ad alimentazione, raffreddamento e periferiche gaming, in esposizione da martedì 2 giugno a venerdì 5 giugno 2026.I visitatori della suite aziendale potranno vedere in anteprima il nuovo alimentatore di punta Dark Power Pro 14 IO, il sistema di raffreddamento a liquido all-in-one Light Loop IO LCD, il dissipatore ad aria Dark Rock Pro 6 IO LCD, le ventole Light Wings Pro IO, la serie di case Pure Base 803 e la tastiera gaming Light Mount TKL. Sarà inoltre esposto il Mousepad XL, il primo accessorio ufficiale per periferiche di be quiet!.

Dark Power Pro 14 IO: controllo totale su silenziosità e prestazioni

Protagonista della line-up di quest’anno è il Dark Power Pro 14 IO, l’alimentatore più potente e tecnologicamente avanzato mai realizzato da be quiet!. Disponibile nelle varianti da 1300W e 1600W, il Dark Power Pro 14 IO raggiunge le certificazioni di efficienza 80 PLUS Titanium e Cybenetics Titanium con valori fino al 94,0%, ed è pienamente conforme allo standard Intel ATX 3.1, incluso il supporto nativo alle schede video PCIe 5.1.

Al centro del Dark Power Pro 14 IO troviamo un’architettura di controllo completamente digitale basata sulla tecnologia Active Rectifier + Full Bridge + LLC, progettata per garantire una stabilità del segnale senza compromessi. Un dissipatore in alluminio supporta il sistema di raffreddamento semi-passivo, affidato a una ventola Silent Wings da 135 mm per un funzionamento praticamente inudibile. Tramite il software IO Center di be quiet! è possibile passare dalla modalità attiva a quella semi-passiva, scegliere tra funzionamento multi-rail o single-rail e monitorare in tempo reale efficienza, potenza, corrente e tensione. Completano la dotazione cavi modulari con sleeving individuale e un pannello frontale completamente mesh per massimizzare il flusso d’aria.

Light Loop IO LCD: silenzioso e spettacolare

Fa il suo debutto anche il Light Loop IO LCD, il sistema di raffreddamento a liquido all-in-one di be quiet! che combina elevate prestazioni termiche con un sorprendente display IPS da 2,1 pollici. Lo schermo offre una risoluzione di 480 × 480 pixel e una luminosità di 500 nit, consentendo la visualizzazione di informazioni di sistema, video o immagini ed è completamente personalizzabile tramite il software be quiet! IO Center, che permette anche di regolare direttamente i profili di raffreddamento.

Light Loop IO LCD integra ventole Light Wings LX PWM ad alta velocità collegate in daisy chain e dotate di uscita dell’aria a forma di imbuto, una pompa di ultima generazione con IC progressivo e una combinazione di jet plate e cold plate progettata per garantire prestazioni termiche superiori. L’IO Controller incluso riduce il numero di cavi necessari e può essere fissato magneticamente in qualsiasi punto del case per una configurazione più ordinata. Una porta di riempimento facilmente accessibile e il flacone di liquido refrigerante incluso contribuiscono inoltre ad assicurare una lunga durata operativa.

Dark Rock Pro 6 IO LCD: prestazioni estreme, funzionamento quasi inudibile e display spettacolare

Ad affiancare la gamma di dissipatori dotati di display troviamo il Dark Rock Pro 6 IO LCD, progettato per offrire prestazioni di raffreddamento ad aria estremamente elevate, funzionamento praticamente inudibile e ampie possibilità di personalizzazione. Il display IPS LCD ottimizzato da 4,5 pollici con luminosità di 600 nit consente il monitoraggio del sistema in tempo reale e la visualizzazione di contenuti personalizzati tramite il software be quiet! IO Center, utilizzabile anche per regolare le impostazioni di raffreddamento.

Dark Rock Pro 6 IO LCD si basa su sette heatpipe ad alte prestazioni ottimizzate e due ventole Silent Wings PWM sviluppate appositamente per garantire un flusso d’aria ideale con il minimo rumore. Un’opzione software all’interno di IO Center permette di passare tra modalità Performance e Quiet, nonché tra funzionamento continuo delle ventole e modalità semi-passiva, assicurando un funzionamento quasi silenzioso in qualsiasi condizione. La ventola frontale regolabile in altezza tramite sistema a guide e gli appositi ritagli nel corpo dissipante garantiscono un’elevata compatibilità con moduli RAM e dissipatori VRM. La speciale finitura nera con particelle ceramiche e la copertura laterale completano il caratteristico design elegante del prodotto.

Light Wings Pro IO: illuminazione spettacolare, prestazioni senza compromessi

La prima serie di ventole di fascia alta controllabili via software di be quiet!, Light Wings Pro IO, combina effetti luminosi spettacolari e prestazioni estremamente silenziose. Ogni ventola integra fino a 124 LED distribuiti tra girante e telaio, con fino a quattro zone di illuminazione indipendenti che consentono un controllo flessibile, unificato o individuale tramite IO Center. La serie sarà disponibile in quattro differenti formati: due modelli con tre ventole integrate (420 × 140 mm e 360 × 120 mm) e due modelli singoli (140 × 140 mm e 120 × 120 mm).

Le ventole Light Wings Pro IO utilizzano cuscinetti Fluid Dynamic Bearing (FDB) e adottano uno spessore di 28 mm per incrementare le prestazioni. Sono inoltre dotate di struttura closed-loop e telaio in gomma per ridurre le vibrazioni e garantire una perfetta aderenza a radiatori e case. Il supporto alle modalità Performance e Quiet, alla modalità semi-passiva con arresto completo delle ventole e alle curve di funzionamento completamente personalizzabili consente agli utenti di controllare con precisione l’acustica del sistema. L’IO Controller incluso permette il collegamento in daisy chain delle Light Wings Pro IO e la gestione di fino a 250 LED indirizzabili individualmente tramite un singolo cavo, semplificando notevolmente il cable management.

Light Mount TKL: il silenzio è fondamentale, ora in formato tenkeyless

be quiet! presenta inoltre una nuova periferica a Taipei: la tastiera meccanica gaming Light Mount TKL. Progettata per eliminare ogni distrazione, adotta un layout tenkeyless e integra tre strati di schiuma fonoassorbente per rendere la digitazione particolarmente silenziosa, insieme agli switch be quiet! Orange Linear oppure Black Tactile, entrambi pre-lubrificati in fabbrica per garantire velocità, precisione e accuratezza. Il supporto hot-swap per switch a 5 pin compatibili con lo standard MX e i keycap PBT double-shot con caratteri traslucidi testimoniano la qualità costruttiva premium del prodotto.

Light Mount TKL offre inoltre una ricca dotazione pensata per gamer ed enthusiast: illuminazione ARGB per singolo tasto con diffusore arcuato su ogni switch per una distribuzione uniforme della luce, barre LED ARGB personalizzabili nella parte superiore e sui lati per effetti ambientali, una rotella multimediale 3D in alluminio per il controllo del volume, tre tasti macro programmabili dedicati e un cavo USB-A verso USB-C intrecciato e removibile. I piedini regolabili su tre inclinazioni e il poggiapolsi magnetico modulare garantiscono un’eccellente ergonomia, mentre la piastra superiore in alluminio spazzolato e il layout standard completano il design. La tastiera è pienamente supportata dal software be quiet! IO Center.

Pure Base 803 e Pure Base 803 LX: anteprima della prossima generazione di case

Chi desidera scoprire l’evoluzione della linea di case PC può dare uno sguardo ai nuovi Pure Base 803. Presentata in diverse versioni, questa nuova serie punta a offrire prestazioni elevate, ampia compatibilità hardware e opzioni di archiviazione flessibili. Pure Base 803 e Pure Base 803 LX possono ospitare fino a tre radiatori da 420 mm e supportano completamente le schede madri con connettori posteriori. Per quanto riguarda il raffreddamento, le posizioni superiore, inferiore e frontale supportano fino a tre ventole da 140 mm ciascuna, a cui si aggiungono due ulteriori posizioni posteriori per ventole da 140 mm. Nella versione LX, le posizioni frontali vengono sostituite da slot laterali.

Pure Base 803 offre ampio spazio per hard disk, risultando ideale non solo per gaming e produttività ma anche per applicazioni di archiviazione dati. Pure Base 803 LX adotta invece una configurazione showcase a camera singola, con illuminazione abbondante e massima visibilità dei componenti interni grazie ai pannelli aggiuntivi in vetro. Completa la gamma il Pure Base 803 Workstation, che supporta pienamente schede madri workstation EEB e CEB, offre spazio per fino a 10 hard disk e può ospitare facilmente configurazioni multi-GPU mantenendo elevate capacità di raffreddamento.

Mousepad XL: il primo passo nel mondo degli accessori

A completare la vetrina di quest’anno troviamo il Mousepad XL, che segna l’ingresso di be quiet! nel segmento degli accessori per periferiche. Questo mousepad in formato XL misura 900 × 500 mm e presenta una superficie in tessuto ultra-scorrevole ottimizzata per il gaming, una base antiscivolo in gomma naturale da 3 mm e bordi cuciti per garantire una lunga durata.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di combinare prestazioni, silenziosità e design in ogni prodotto che realizziamo”, dichiara Aaron Licht, CEO di be quiet!. “Con Dark Power Pro 14 IO, Light Loop IO LCD, Dark Rock Pro 6 IO LCD, Pure Base 803, le ventole Light Wings Pro IO e la tastiera Light Mount TKL, alziamo ancora una volta l’asticella, offrendo intelligenza controllata via software, un impatto visivo straordinario e prestazioni estremamente silenziose che appassionati, gamer e professionisti sapranno apprezzare.”

Comunicato stampa